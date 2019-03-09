Знаменитой кукле Барби исполнилось 60 лет, сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, впервые игрушка была представлена на нью-йоркской ярмарке 9 марта 1959 года. Впоследствии кукла стала настоящей культурной иконой.

Подчеркивается, что Барби эволюционировала вслед за происходящими изменениями в обществе. В частности, производитель выпустил коллекцию из 20 кукол, которые представляют собой реальные образцы успешных женщин.

Ранее сообщалось, что Куклу Барби нарядили в хиджаб.