Популярный певец пожаловался на авиакомпанию за обращение на русском языке

Популярный латышский певец Лаурис Рейникс пожаловался на авиакомпанию за обращение на русском языке и объяснил, как следует себя вести бортпроводникам. Об этом он написал в твиттере.

Рейникс рассказал, что когда он недавно летел на самолете, бортпроводники одной из авиакомпаний неправильно назвали Латвию и провожали пассажиров на русском языке.

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«Letonya — это турецкое слово, обозначающее Латвию. По-английски «Добро пожаловать на борт рейса Рига — Letonya» звучит бессмысленно», — возмутился Рейникс.

Также музыканту не понравилось, как с ним попрощались. По его словам, всех пассажиров провожали фразами «Bye, bye» и «До свидания».

»[Ее] следовало бы заменить на «Bye, bye и Uzredzēšanos», — заключил Рейникс.

Ранее сообщалось, что звезда «Домашнего ареста» пожаловался на Россию в латвийском радиоэфире.