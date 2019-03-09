Исполнитель роли Голлума станет злодеем из комиксов

Британский актер Энди Серкис, наиболее известный по роли Голлума, воплотит на экране злодея в экранизации серии комиксов «Мышиная гвардия». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, режиссером проекта станет Уэс Болл. В проекте так же примет участие Томас Броди-Сангстер, которому досталась роль Лиама. Работа над экранизацией должна начаться в мае.

Ранее Серкис во второй раз спародировал британского премьер-министра Терезу Мэй, спев в ее образе голосом Голлума частично измененную песню «Bohemian Rhapsody» группы Queen.