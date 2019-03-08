Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за пневмонии

Американская актриса Вупи Голдберг оказалась на грани смерти из-за тяжелой формы пневмонии, пишет The Hollywood Reporter.

Как отмечается, она не появлялась в публичном пространстве в течение месяца, после чего дала интервью ABC.

«Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке», — рассказала сама Голдберг.

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Она пояснила, что оба легких были поражены болезнью.

«И да, я была очень, очень близка к тому, чтобы покинуть Землю», — поделилась Голдберг.

После этого актриса выразила благодарность тем, кто ее поддерживает.