Стали известны возможные кандидаты на роль молодого Бэтмена

В сети появился список возможных кандидатов на роль молодого Брюса Уэйна в новом «Бэтмене». Он был опубликован на сайте Geeks WorldWide.

Как отмечается, звездную роль могут сыграть Джек Рейнор, Александр Людвиг, Джек О'Коннелл, Аарон Тейлор-Джонсон, а также Николас Холт.

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Подчеркивается, что на данный момент эта информация никем не подтверждена.

Фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза должен выйти в 2021 году.

Ранее режиссер раскрыл некоторые детали будущей картины.