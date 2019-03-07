Вышел трейлер сериала «Благие знамения» по Нилу Гейману и Терри Пратчетту

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Появился официальный трейлер сериала «Благие знамения», который основан на одноименном романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Ролик был опубликован на YouTube.

Основу сюжета составляет история дружбы ангела Азирафеля и демона Кроули, которые вместе будут пытаться предотвратить апокалипсис.

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Главные роли исполняют Дэвид Теннант и Майкл Шин. Также в проекте будет задействован Бенедикт Камбербэтч, который озвучит Сатану.

Ранее сообщалось, что Нил Гейман займется ремейком фэнтези-сериала.