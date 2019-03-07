В новом трейлере «Гори, гори ясно» зловещий ребенок пугает окружающих

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Компания Sony Pictures Entertainment выпустила еще один трейлер фильма «Гори, гори ясно». Ролик размещен на YouTube-канале компании.

В трейлере инопланетный ребенок, которого усыновила семья на Земле, начинает творить зло, которое ведет к смерти людей. Однако его приемная мать верит, что внутри него осталось добро.

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Выход фильма запланирован на май этого года.

Ранее сообщалось, что вместо Ганна картину срежиссировал Дэвид Яровески, а над сценарием работали Брайан Ганн и Марк Ганн. В фильме снились Элизабет Бэнкс(«Голодные игры», «Идеальный голос»), Мередит Хагнер («Подстава») и Дэвид Денман («Могучие рейнджеры»).