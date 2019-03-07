Скандальный фильм о Майкле Джексоне может получить продолжение с другими жертвами

Режиссер документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверлэнд» Дэн Рид снимет продолжение в случае заявлений других жертв певца. Об этом сообщает Mirror.

В среду, 6 февраля, в Великобритании был показан фильм «Покидая Неверлэнд», который шокировал зрителей заявлениями о сексуальном насилии над детьми со стороны Майкла Джексона. Обвинения против покойного певца выдвинули Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон.

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Рид выступил после показа фильма, заявив, что хотел был снять продолжение, если другие предполагаемые жертвы Майкла Джексона — Джордан Чандлер и Гэвин Арвизо — согласятся выступить.

«Интересно посмотреть на дело Джордана Чандлера и уголовный процесс. Ему дали миллионы долларов, чтобы он молчал. Это два фильма, которые я хотел бы снять. Но Гэвин и Джордан должны выйти вперед», — отметил Рид.

Ранее Первый канал показал фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверлэнд».