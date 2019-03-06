«Фанаты ее возненавидят»: Опра Уинфри взяла интервью у обвинителей Майкла Джексона

Американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у обвинивших Майкла Джексона в педофилии Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, несмотря на реакцию поклонников артиста, пишет газета The Washington Post.

Интервью двух мужчин изначально легли в основу двухсерийного документального фильма «Покидая Неверлэнд», премьеру которого представил телеканал HBO. Робсон и Сейфчак обвинили Джексона в склонении их к сексуальным контактам, когда они были детьми.

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После премьеры HBO Уинфри решила взять собственное интервью на OWN TV у Робсона и Сейфчака, а также и режиссера документального фильма о Джексоне Дэна Рида. Оно вышло спецвыпуском 4 марта.

WP пишет, что телеведущая прекрасно понимала, что фанаты Джексона ее возненавидят за это интервью. Само интервью WP называет «мощным» и отмечает, что перед интервью Уинфри столкнулась с негативной реакцией поклонников певца, однако «тема была столь важной», что ее это не остановило. Часовое интервью Уинфри начала с обсуждения понимания ребенком понятия «жестокое обращение».

«Будучи маленькими мальчиками, эти двое мужчин не чувствовали насилия до тех пор, пока не стали взрослыми», — объяснила Уинфри.

Как отмечает газета, Уинфри, которая еще в начале пути на своем ток-шоу рассказала о сексуальном насилии над ней, признала, что документальный фильм Рида смог показать то, что она всегда пыталась объяснить — сексуальное насилие над детьми также связано с соблазнением.

«Я знаю, что люди по всему миру будут поднимать шум и спорить, делал ли Майкл Джексон эти вещи или эти двое лгут. Но для меня этот момент выходит за рамки темы Майкла Джексона», — сказала Уинфри, сравнив эту проблему со «злом, угрожающим человечеству».

Между тем, из-за фильма о педофилии песни Джексона убрали из эфира трех радиостанций Канады.

Ранее сообщалось, что Опра Уинфри вмешалась в скандал вокруг Майкла Джексона.