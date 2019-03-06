Путин поздравил с юбилеем Михаила Жванецкого

Российский президент Владимир Путин поздравил с 85-летием писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет артист восхищает публику своим чувством юмора.

«Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен», — отметил Путин.

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Глава государства пожелал сатирику здоровья и всего самого наилучшего.

Ранее сообщалось, что Жванецкого осчастливили на юбилейном концерте.