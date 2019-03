Warner Bros. New Line Cinema объявила, что приобрела права на фильм Hello Kitty у японской корпорации Sanrio, сообщает Associated Press.

В компании заявили, что, несмотря на огромную популярность культовой кошки, о ней никогда не снимали кино.

Отмечается, что тот факт, что Kitty не разговаривает и не меняет выражения лица, не смутил компанию.

