«Вонь схожа»: Макаревич сравнил ситуации с Жванецким и Серебряковым

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отметил сходство между двумя ситуациями — запретом концертов сатирика Михаила Жванецкого на Украине и критикой актера Алексея Серебрякова в России. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Поразительная примета времени — вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера», — написал Макаревич..

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Отмечается, что националисты Украины требуют отменить концерты Жванецкого в Киеве и Одессе из-за того, что сатирик получил в России орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а Серебряков часто критикует жизнь в России.

Ранее Макаревич отреагировал на включение Шнурова в совет при комитете Думы по культуре.