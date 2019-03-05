После интервью Дудю Гордон заявил, что его хотят убить

Телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что его хотят убить. На своем канале он опубликовал видеообращение.

Сообщается, что в одном из последних интервью Гордон сказал, что не любит лидера украинских националистов Степана Бандеру.

После этого экс-депутат Рады Ирина Фарион назвала его «подлецом, который должен умереть в диких муках», а заместитель главы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал, чтобы он «сдох следом за Олесем Бузиной».

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«Фарион надо рассматривать как психически больного человека... Хочу сказать Степуре: ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву. Ты это мне сказал? Скажи мне это в глаза», — сказал Гордон.

Он уточнил, что направил обращения в генпрокуратуру и МВД.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в интервью Юрию Дудю рассказал о шансах шоумена Владимира Зеленского на победу в президентских выборах на Украине.