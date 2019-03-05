Дети сраженной Альцгеймером Маргариты Тереховой выгнали сиделку матери

Дети советской и российской актрисы Маргариты Тереховой уволили ее сиделку Марию Диброву, которая семь лет присматривала за актрисой, сообщает Star Hit.

«Когда мне сказали, что они находят новую, помоложе, и в моих услугах не нуждаются, я была в шоке. Мы с Маргаритой Борисовной сразу нашли общий язык. Я пришла, когда она была еще в сознании, первая или вторая фаза Альцгеймера», — сказала Диброва.

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По словам Дибровой, у нее не было медицинского образования, но был особый сертификат. Она делала массаж Тереховой, а также следила за приемами пищи и лекарств.

Отмечается, что в последние годы Терехова страдает болезнью Альцгеймера, и ее состояние ухудшается.

Ранее сообщалось, что дети сраженной Альцгеймером Тереховой рассказали о ее состоянии.