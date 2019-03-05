Две Нобелевские премии по литературе вручат в 2019 году

Шведской академии в 2019 году будет разрешено присудить Нобелевскую премию по литературе за два года, сообщает Reuters.

Об этом заявил Нобелевский фонд.

«Снова можно будет присудить Нобелевскую премию по литературе, и этой осенью будут выбраны лауреаты за 2018 и 2019 годы», — говорится в заявлении фонда.

Отмечается, что Нобелевский фонд не позволил Академии присудить премию по литературе в 2018 году после того, как в отношении одного «человека, близкого к Нобелевской премии» были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, что фактически парализовало работу литературного корпуса.