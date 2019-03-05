Наследники Майкла Джексона ответили иском на $100 млн на фильм о педофилии
Наследники покойного певца Майкла Джексона отреагировали на выход многосерийного документального фильма Leaving Neverland, в котором артиста обвиняют в педофилии.
Как сообщает The Hollywood Reporter, представители Джексона после выхода ленты о домогательствах певца к детям опубликовали на его официальном канале фильм-концерт. Запись была сделана в Бухаресте во время тура Dangerous в 1992 году. Когда выйдет второй эпизод Leaving Neverland, наследники планируют опубликовать еще один концерт — на стадионе «Уэмбли».
Также представители Джексона планируют отсудить у HBO $100 млн за клевету.
Фильм Дэна Рида основан на интервью с Уэйдом Робсоном и Джеймсом Сейфчаком. Оба мужчины обвиняют Джексона в том, что он склонил их к сексуальным контактам, когда они были детьми.