Наследники Майкла Джексона ответили иском на $100 млн на фильм о педофилии

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Наследники покойного певца Майкла Джексона отреагировали на выход многосерийного документального фильма Leaving Neverland, в котором артиста обвиняют в педофилии.

Как сообщает The Hollywood Reporter, представители Джексона после выхода ленты о домогательствах певца к детям опубликовали на его официальном канале фильм-концерт. Запись была сделана в Бухаресте во время тура Dangerous в 1992 году. Когда выйдет второй эпизод Leaving Neverland, наследники планируют опубликовать еще один концерт — на стадионе «Уэмбли».

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Также представители Джексона планируют отсудить у HBO $100 млн за клевету.

Фильм Дэна Рида основан на интервью с Уэйдом Робсоном и Джеймсом Сейфчаком. Оба мужчины обвиняют Джексона в том, что он склонил их к сексуальным контактам, когда они были детьми.