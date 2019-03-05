Светлана Бондарчук рассказала, как стала жертвой домогательств известного режиссера
Российская телеведущая и бизнесвумен Светлана Бондарчук призналась, что в молодости стала жертвой сексуальных домогательств. Об этом сообщает Starhit.
По словам Бондарчук, речь идет об известном режиссере, который в настоящее время уже умер.
«Он попытался ко мне жестко пристать. Я зашла, он закрыл дверь», — сказала Бондарчук.
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Она добавила, что он казался ей пожилым человеком, но ей пришлось его ударить и толкнуть. Бондарчук заметила, что долго молчала об этом инциденте. Он стал одной из причин, по которой она не стала актрисой.
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