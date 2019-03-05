Беременная Джессика Симпсон экстренно госпитализирована

Американская актриса и певица Джессика Симпсон, которая ожидает ребенка, была госпитализирована в четвертый раз за последние два месяца. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

По ее словам, очередная госпитализация была связана с бронхитом. Она рассказала, что провела в больнице неделю, но в настоящее время уже находится дома. Симпсон добавила, что с ребенком все в порядке, а сама она чувствует себя лучше с каждым днем.

Ранее сообщалось, что Джессика Симпсон станет мамой в третий раз.