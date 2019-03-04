Гора из «Игры престолов» установил новый мировой рекорд

Исландский актер Хафтор Бьернсон, сыгравший великана Гору в сериале HBO «Игра престолов», поднял вес в 474 кг и остался самым сильным человеком в мире. Об этом сообщает ABC.

Согласно имеющейся информации, на соревнованиях Arnold Strongman Classic в Огайо Бьернсон смог установить новый мировой рекорд. Он получил приз в размере $72 тыс. от экс-губернатора Калифорнии и актера Арнольда Шварценеггера.

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«Я доволен, конечно, но… мог ведь взять вес в полтонны», — сказал Бьернсон.

Ранее сообщалось, что Гора из «Игры престолов» сыграл в рекламе сэндвичей.