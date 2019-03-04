Источник назвал возможное место захоронения Малашенко

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Источник в мэрии Москвы рассказал, где могут похоронить одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Малашенко могут похоронить на Троекуровском кладбище. Он уточнил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

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Ранее сообщалось, что стали известны результаты вскрытия Малашенко.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.