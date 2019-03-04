У офиса Зеленского в Киеве нашли аппаратуру для прослушивания

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Около офиса шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского были обнаружены устройства для прослушивания. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам главы МВД Арсена Авакова, у офиса Зеленского в Киеве были найдены элементы аппаратуры для прослушивания.

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«Ведется расследование», — сказал Аваков.

Уточняется, что о подозрительном оборудовании проинформировал охранник здания.

Ранее пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о Зеленском.