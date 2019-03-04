Названа официальная причина смерти Децла
Смерть музыканта Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл, наступила в результате острой сердечной недостаточности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Следственного комитета России.
По данным СК по Удмуртии, в результате судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений выявлено выявлено не было.
Реклама
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы», — сообщили в СК.
Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Ему стало плохо после концерта в Ижевске.
Ранее были названы наследники Децла.