«Сущие копейки»: Божена Рынска оказалась на грани нищеты

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Тетя Божены Рынски Нина Костикова рассказала, что у вдовы Игоря Малашенко не осталось денег, пишет «Московский комсомолец».

«Если бы она была алчным человеком, то позаботилась бы, чтобы у нее в «кубышке» остались деньги. А в ее кубышке – сущие копейки», — рассказала Костикова.

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При этом она уточнила, что Божене есть, куда вернуться в Москве — осталась квартира.

Также тетя сообщила, что племяннице придется поменять образ жизни.

Ранее Костикова сообщила, что вдова скончавшегося медиаменеджера Игоря Малашенко провела в больнице сутки и в настоящее время находится не в лучшем состоянии здоровья.

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.