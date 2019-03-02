Игорь Крутой рассказал о глухоте

Российский композитор Игорь Крутой пострадал от серьезного заболевания, сообщает Starhit.

Как отмечается, из-за осложнений от лекарств, которые нужно было употреблять после болезни, Крутой оглох на всю жизнь — у него не слышит левое ухо. Несмотря на этом мама композитора настояла, чтобы он продолжил заниматься музыкой. Впоследствии Крутой блестяще закончил обучение в музыкальном училище.

Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия к гостям и участникам конкурса «Новая волна» обратился председатель жюри Игорь Крутой.