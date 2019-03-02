Maruv получила награду «Прорыв года» в России

Украинская певица Maruv получила в России награду «Прорыв года», сообщают «Украинские новости».

Певица поблагодарила организаторов и сообщила, что приехать лично за своей наградой не сможет.

Победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в «Евровидении» после того, как ее раскритиковали за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России.

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Кроме того, Украина сообщила, что не будет отправлять своего представителя на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

Все три лидера нацотбора — Maruv, Freedom Jazz и Kazka — отказались от участия в «Евровидении».