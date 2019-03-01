Верка Сердючка даже за $100 тысяч отказалась спасать Украину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/11834677/upload-RIAN_1180266.HR-pic905-895x505-20496.jpg">

Украинский исполнитель Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) заявил, что не согласился бы принять участие в национальном отборе «Евровидения» даже если бы ему предложили $100 тысяч. Об этом сообщает интернет-издание «Вести».

По его словам, он не собирается участвовать в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2019».

Реклама

Он также добавил, что не хотел бы вновь поучаствовать в «Евровидении».

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка устроила скандал на украинском отборе «Евровидения».