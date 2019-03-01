Агутин объяснил отказ Украины от участия в «Евровидении-2019»
Заслуженный артист России Леонид Агутин прокомментировал отказ Украины от участия в конкурсе в 2019 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Агутин считает, что страна отказалась от участия в песенном конкурсе, чтобы избежать позора. Кроме того, свой позор Украина должна связать с политикой.
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«Основные претенденты на поездку на «Евровидение» от Украины — это неинтересные люди. Может, отказ от участия в конкурсе — это выход для Украины, чтобы не позориться», — отметил Агутин.
Артист добавил, что бывшие претенденты на участие в конкурсе показывали слабый и непрофессиональный вокал.
Ранее Агутин обиделся на Минкульт из-за звания «народного артиста».