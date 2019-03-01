В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о России

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о неизбежности переговоров с Россией по Донбассу. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, Украине в первую очередь необходимо вести переговоры непосредственно с жителями Донбасса.

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Он также добавил, что ситуация в Донбассе не может решиться во время избирательной кампании на Украине.

Затулин подчеркнул, что Киев отказывается вести переговоры со стороной конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал условия переговоров с Россией.