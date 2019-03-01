В Киеве напали на звезду «Евровидения»
В Киеве неизвестный мужчина напал на украинскую певицу Злату Огневич, которая представляла Украину на «Евровидении-2013», передает УНИАН.
Девушку спас ее водитель, который был рядом.
«Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать», — рассказала Огневич в своем инстаграме.
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После нападения была вызвана полиция, которая задержала злоумышленника.
Также Огневич выложила видео, на котором нападавший ей угрожает и говорит, что «никто ей не поможет».
Отмечается, что в 2013 году Огневич на «Евровидении» заняла третье место.