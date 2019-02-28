Агутин обиделся на Минкульт из-за звания «народного артиста»

Заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что разочарован тем, что не получил звание «Народный артист России» к 50-летию, передает ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году получил Орден Дружбы, и «был немножко ошарашен».

«Но по праву я бы хотел звание «Народный артист» к юбилею», — сказал Агутин.

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Певец добавил, что, по его мнению, попал под заявленный Министерством культуры курс на сокращение выдачи званий.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин рассказал о проблемах со здоровьем.