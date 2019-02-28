Пьер Нарцисс отреагировал на отказ Украины от «Евровидения» африканской поговоркой

Российский певец Пьер Нарцисс, комментируя отказ Украины от участия в «Евровидении-2019», выразил мнение, что политики должны заниматься своими прямыми обязанностями, а не вопросами шоу-бизнеса, передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что кризис на Украине однажды закончится.

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«В Африке есть такая поговорка: «Когда дерется слон, страдает трава». В данном случае народ — это трава, когда идет политическая драка. Какая разница, в какой стране выступает артист? Кто победит на конкурсе? Это полный бред. Искусство должно объединять людей во всем мире», — добавил певец.

Ранее Украина обвинила российскую ФСБ во вмешательстве в голосование на национальном отборе украинского представителя на конкурсе «Евровидение-2019».