«Правый сектор» намерен сорвать концерты Жванецкого в Киеве и Одессе

Бывший лидер одесского «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, это произойдет в случае, если Жванецкий публично не откажется от ордена «За заслуги перед Отечеством», который ему вручил российский президент Владимир Путин.

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Он поставил ультиматум перед организаторами выступлений артиста, подчеркнув, что если они сами не отменят концерты, то в противном случае последует протестная реакция.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы заблокировали концерт Ирины Билык во Львове.

«Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в России