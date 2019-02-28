«Без Порошенко»: телеканал Коломойского позвал Зеленского и Тимошенко

В эфире телеканала «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, появятся трое топовых кандидатов в президенты Украины, сообщает Gazeta.ua.

Уточняется, что Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Анатолий Гриценко, а также несколько других кандидатов примут участие в ток-шоу «Право на власть».

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Ранее обвиняемая в подготовке терактов в Киеве народный депутат Надежда Савченко заявила, что украинский медиамагнат Игорь Коломойский «сделает» юмориста Владимира Зеленского президентом Украины.

По ее словам, Коломойский «обыграет в два приема» нынешнего президента Украины Петра Порошенко.