Умерла звезда «Нашествия»

В США на 45 году жизни скончалась американская актриса Лиза Шеридан, известная по ролям в сериалах «Нашествие», «Остановись и гори» и «Менталист». Об этом сообщает Deadline.

По словам менеджера актрисы, она скончалась утром 25 февраля в своем доме в Новом Орлеане. Причина ее смерти пока неизвестна.

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«Разумеется, мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей», — сказала менеджер.

Ранее сообщалось, что в США на 83 году жизни скончалась актриса Лиза Сиграм. Она известна по ролям в телесериалах «Бэтмен», «Моя жена меня приворожила» и «Правосудие Берка». Кроме того, она играла в таких полнометражных фильмах, как «Воротилы», «Каприз» и «Две тысячи лет спустя».