«Никто не заметит»: в Госудуме ответили на отказ Украины от участия в Евровидении

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Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко заявил, что «никто не заметит» отказ Украины от участия в «Евровидении-2019», передает РИА «Новости».

По его словам, это Украина в настоящее время «политизирует» все, потому что скоро президентские выборы. Однако ее отказ от участия в песенном конкурсе никто не заметит.

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«Абсолютно никто не заметит потери Украины в песенном конкурсе. Поэтому, что есть она, что нет, на самом деле. Они там себе политику делают», — отметил Козенко.

Ранее сообщалось, что потерпевшая поражение на «Евровидении-2018» певица Юлия Самойлова прокомментировала отказ Украины от участия в конкурсе.

«Евровидение» в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.