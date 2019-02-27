Самойлова прокомментировала отказ Украины от участия в «Евровидении-2019»

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Потерпевшая поражение на «Евровидении-2018» певица Юлия Самойлова прокомментировала отказ Украины от участия в этом конкурсе в 2019 году. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По мнению экс-участницы конкурса, украинские артисты отказались выступать на Евровидении, потому что не хотят участвовать в политических играх.

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«Меня очень радует новость о солидарности украинских артистов. Не хотелось бы видеть политическую подоплеку в творческом конкурсе», — отметила Самойлова.

Самойлова подчеркнула, что конкурс должен быть песенным, как и задумывалась, а не политическим.

«Все устали от политики в музыкальных конкурсах. Это неправильно, этого не должно быть. Это то же самое, как лезть молочнику в дела адвокатов. Это нельзя смешивать», — заключила Самойлова.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».

«Евровидение» в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.