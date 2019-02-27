«Очень весело»: в предсмертном интервью Малашенко рассказал о работе с Собчак

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Издание The Bell опубликовало интервью, которое медиаменеджер и основатель НТВ Игорь Малашенко дал в феврале 2018 года, за год до своей трагической смерти, американскому режиссеру Алексу Гибни.

В частности, в ранее не опубликованном интервью Малашенко рассказал о своей работе со штабом баллотировавшейся тогда в президенты России телеведущей Ксении Собчак. «Собчак — 36, ее команде в среднем — 30. У них много энтузиазма, но они, возможно, еще не все знают, и я могу помочь. Очень важно, чтобы у нас на политической арене появилось новое поколение», — поделился Малашенко. Он также отметил, что рад быть снова в деле и вспомнил о предвыборной кампании Бориса Ельцина, которую вел в 1996 году.

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«У этой кампании очень мало похожего с той, что была в 1996-м, — и все равно это очень весело», — отметил Малашенко, добавив, что надеется на дальнейшую политическую карьеру Собчак, которой через шесть лет предрек серьезное политическое будущее. «Она следит за проблемами в стране, и, может быть, после этой кампании страна станет немного лучше и у кого-то появится надежда, людям захочется быть более активными», — предположил он.

Ранее стали известны новые подробности смерти основателя НТВ Игоря Малашенко.