Звезда «Миллионера из трущоб» дебютирует в режиссуре с хомяком-убийцей

Британский актер индийского происхождения, звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель участвует в создании короткометражки про хомяка-убийцу «Роборовски», сообщает Deadline.

Патель начал сотрудничать с австралийской актрисой Тильдой Комэб-Херви и британским сценаристом «Делай ноги» Джоном Колли. Патель является соавтором «Роборовски» вместе с Коэмб-Херви и Колли. Они уже получили финансирование на свой проект.

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«Роборовски» — это 12-минутная анимационная короткометражка и проект с использованием виртуальной реальности. Она повествует об одноименном хомяке, живущем в магазине в надежде найти семью. Однако люди его не замечают, а животные игнорируют. В результате хомяк испытывает сильную ревность и негодование. Темная сторона хомяка Роборовски высвобождается и овладевает им.

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