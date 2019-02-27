Нашли на дереве: стали известны новые подробности смерти Малашенко
Стали известны новые подробности смерти основателя НТВ Игоря Малашенко.
Как сообщает mk.ru со ссылкой на источник, знакомый с испанскими соседями Малашенко, его тело якобы нашли на дереве в саду его дома в Сотогранде.
Пока в полиции никак не подтвердили эту информацию, отметив лишь, что смерть была ненасильственный.
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Тело Игоря Малашенко было найдено 25 февраля. После этого его супруга, журналистка Божена Рынска, сообщила о долгой депрессии мужа.
Ранее стали известны результаты вскрытия Малашенко.