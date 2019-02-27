Приходько отреклась от участия в «Евровидении» от России

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Певица Анастасия Приходько в беседе с украинским каналом Newsone вспомнила о том, как участвовала в «Евровидении» от России в 2009 году.

В 2014 году она заявила, что гордится тем, что представляла Россию на международном музыкальном конкурсе, однако теперь изменила мнение. «Честно говоря, тогда у меня даже мысли не было, что все это связано с Россией», — вспоминает Приходько, победившая на российской «Фабрике звезд» и после отправившаяся на «Евровидение».

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Сейчас Приходько «прискорбно» из-за этой связи с Россией. «Для меня этой страны не существует. Можно проверить, что я не пересекала границу», — сказала певица, с 2014 года не бывавшая в России.

Ранее стало известно, что после отказа троих коллективов ехать на конкурс Киев меняет правила отбора артистов на «Евровидение».