Основателя «Ералаша» Грачевского срочно доставили в больницу
Режиссер Борис Грачевский получил травму, после чего был доставлен в больницу, передает «360» со ссылкой на осведомленный в ситуации источник.
По предварительной информации, Грачевский упал на даче в Подмосковье, в результате чего получил закрытый перелом плеча.
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Как отмечается, после обследования режиссер отказался от госпитализации.
Телеканал добавил, что получить оперативный комментарий у Грачевского не удалось.
Ранее сообщалось, что Грачевского не пустили в Грузию.