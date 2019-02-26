Основателя «Ералаша» Грачевского срочно доставили в больницу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/891/7931891/upload-SIZ_4282-pic905-895x505-22452.jpg">

Режиссер Борис Грачевский получил травму, после чего был доставлен в больницу, передает «360» со ссылкой на осведомленный в ситуации источник.

По предварительной информации, Грачевский упал на даче в Подмосковье, в результате чего получил закрытый перелом плеча.

Реклама

Как отмечается, после обследования режиссер отказался от госпитализации.

Телеканал добавил, что получить оперативный комментарий у Грачевского не удалось.

Ранее сообщалось, что Грачевского не пустили в Грузию.