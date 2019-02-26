Уголовное дело завели после смерти Малашенко

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В Испании уголовное дело завели после смерти Игоря Малашенко, передает РИА «Новости». Об этом сообщил бывший коллега умершего по предвыборному штабу Ксении Собчак Тимур Валеев.

По его словам, его вдова Божена Рынска уже пообщалась с полицией.

Также он рассказал, что решается вопрос о проведении вскрытия.

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Ранее журналистка и светский обозреватель Божена Рынска заявила, что ее муж Игорь Малашенко мог умереть в результате насильственных действий.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.