Божена Рынска рассказала, как Гусинский отрезал Малашенко зарплату

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Божена Рынска рассказала, как бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский отрезал Игорю Малашенко зарплату. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Игорь очень страдал, что у него нет работы. Сначала Гусинский отрезал половину зарплаты у него в 2015 году. Потом в 2017 перестал платить вообще, не переговорив», — написала Рынска.

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По ее словам, Малашенко долго из-за этого переживал.

«Игорь долго переживал от унижения. Что Гусь не сам с ним поговорил, а что просто взял и закрыл карту», — рассказала Рынска.

Ранее Гусинский прокомментировал смерть политолога Игоря Малашенко.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.