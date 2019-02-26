Божена Рынска захотела лечь в могилу вместе с Малашенко
Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска, которая была женой Игоря Малашенко, рассказала, что должна похоронить его рядом с отцом. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
«Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним», — написала она.
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Ранее сообщалось, что тело основателя НТВ, медиаменеджера и политолога Игоря Малашенко нашла его экономка.
Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.
25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.