Внучка рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Анна Шукшина, внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, заявила, что ее бабушка пробудет в больнице до конца текущей недели. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Она еще всю неделю будет лежать, до пятницы [1 марта] точно», — сказала Шукшина.
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Она отметила, что актрисе требуется сделать «разные обследования».
При этом внучка заверила, что артистка «чувствует себя хорошо».
Ранее появилась информация об экстренной госпитализации Федосеевой-Шукшиной. Ее дочь Мария Шукшина попросила СМИ «не сеять панику» в связи с госпитализацией.