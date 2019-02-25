Внучка рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной

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Анна Шукшина, внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, заявила, что ее бабушка пробудет в больнице до конца текущей недели. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Она еще всю неделю будет лежать, до пятницы [1 марта] точно», — сказала Шукшина.

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Она отметила, что актрисе требуется сделать «разные обследования».

При этом внучка заверила, что артистка «чувствует себя хорошо».

Ранее появилась информация об экстренной госпитализации Федосеевой-Шукшиной. Ее дочь Мария Шукшина попросила СМИ «не сеять панику» в связи с госпитализацией.