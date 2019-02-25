Чубайс отреагировал на самоубийство «неудобного» Малашенко

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Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что умерший Игорь Малашенко был «самостоятельно мыслящим человеком», что делало его «неудобным». Свое мнение Чубайс выразил в фейсбуке.

Чубайс подчеркнул, что «в свое время» Малашенко был «бесспорно лучшим медиаменеджером», который смог создать «легендарное» НТВ 90-х.

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«Он с командой создал живое, настоящее телевидение, которое смотрели, обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть», — написал Чубайс.

Он также добавил, что Малашенко обладал «ярким и жестким умом» и всегда умел находить «нетривиальные, абсолютно неожиданные, точно попадающие в цель решения».

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на смерть Малашенко.