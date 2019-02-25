Гусинский прокомментировал смерть Малашенко

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Бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский в телеграм-канале журналиста Алексея Венедиктова прокомментировал смерть политолога Игоря Малашенко.

«Владимир Гусинский об уходе Игоря Малашенко из жизни. «Я в шоке. Мне очень больно. Больше ничего не хочу говорить»», — опубликовано у Венедиктова.

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Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.