Рынска рассказывала о проблемах с бывшей женой Малашенко незадолго до его смерти

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Журналист Божена Рынска рассказывала в фейсбуке о проблемах супруга Игоря Малашенко в предыдущей семье.

«Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина которая почти никогда не работала», — написала Рынска 22 февраля.

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15 февраля Рынска сообщила о том, что ее супруг-медиамагнат Игорь Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей супругой.

25 февраля стало известно о смерти Малашенко.