Maruv заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

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Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую зрители выбрали представителем Украины на «Евровидении-2019», заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса. Об этом она написала в фейсбуке.

По словам певицы, она ощущает сильное давление и даже видит явные попытки других лиц заставить ее отказаться от конкурса.

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«Я вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение -2019», — добавила Maruv.

Она подчеркнула, что даже готова не выступать в России и самостоятельно оплатить все расходы при подготовке к конкурсу.

Ранее сообщалось, что затравленную из-за России украинскую участницу «Евровидения» поддержал российский исполнитель Филипп Киркоров.