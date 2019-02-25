Рами Малек получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»
Американский актер Рами Малек получил премию Американской киноакадемии «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана в фильме «Богемская рапсодия». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.
В фильме Малек сыграл вокалиста британской группы Queen Фредди Меркьюри.
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«Queen, спасибо, что позволили сыграть мне частичку вашего огромного, потрясающего наследия», — сказал Малек.
91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
Ранее стали известны обладатели «Оскара» за лучшие роли второго плана.